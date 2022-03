Sky, multa AGCM da un milione per il Calcio

Si apprende da un comunicato stampa condiviso da AGCM della sanzione da un milione di euro irrogata nei confronti di Sky Italia. La decisione è giunta al termine di un’istruttoria che ha focalizzato l’attenzione sul pacchetto Calcio e sulle modalità di comunicazione dell’offerta.

Informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio di Sky

Secondo l’autorità, la società ha diramato informazioni ingannevoli, lasciando intendere erroneamente ai propri abbonati di poter continuare a vedere le partite di Serie A come accaduto nella stagione precedente . Sono dunque chiamati in causa i diritti per la trasmissione delle partite oggi distribuiti tra diverse piattaforme.

… nella primavera 2021 ha rappresentato una situazione di incertezza in merito all’aggiudicazione dei diritti della Serie A, lasciando intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione.

Conclusa l’assegnazione, Sky è stata al corrente di non poter offrire il pacchetto Calcio così come composto nel campionato di Serie A 2020-2021. Ciò nonostante, la società ha ugualmente fornito ai suoi clienti informazioni che non consentivano di comprendere l’effettivo contenuto dell’offerta relativa al pacchetto Sky Calcio per la stagione 2021/2022, lasciando trapelare la possibilità che l’offerta potesse rimanere invariata rispetto al passato .

Soltanto con una campagna terminata il 1° luglio 2021, i messaggi sulla nuova configurazione del pacchetto Calcio, diffusi da Sky Italia in comunicazioni individuali rivolte a tutti gli abbonati, sono risultati idonei a fornire puntuali ed efficaci informazioni sugli effettivi contenuti dell’offerta calcistica.