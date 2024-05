Sky con Netflix incluso e tanto sport: il prezzo è scontato per 18 mesi

È il momento giusto per passare a Sky: con la promo flash in corso ancora per poche ore, infatti, è possibile attivare un bundle con Sky TV, Netflix e Sky Sport beneficiando di uno sconto complessivo sul prezzo. Grazie alla promozione in corso, infatti, l’abbonamento prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale.

Per accedere all’offerta in corso basta visitare il sito ufficiale di Sky, seguendo poi la procedura di sottoscrizione. L’abbonamento è anche personalizzabile, con l’aggiunta di pacchetti extra come Sky Calcio e Sky Cinema (che include Paramount Plus). Da notare che è incluso anche Eurosport con la possibilità anche di seguire le Olimpiadi.

Sky con Netflix incluso: l’offerta è quella giusta

Con la promozione in corso è possibile attivare un bundle che unisce i pacchetti Sky e Netflix, per un abbonamento completo e ricco di contenuti oltre che con un costo contenuto. L’offerta in corso prevede:

Sky TV con tutti gli show, le serie TV e gli altri programmi di intrattenimento della programmazione Sky

con tutti gli show, le serie TV e gli altri programmi di intrattenimento della programmazione Sky Netflix con accesso completo a tutto il catalogo grazie al piano Base senza pubblicità

con accesso completo a tutto il catalogo grazie al piano Base senza pubblicità Sky Sport con una ricchissima offerta sportiva (coppe europee di calcio, Formula 1, Moto GP e molto altro) e la possibilità di seguire le Olimpiadi

con una ricchissima offerta sportiva (coppe europee di calcio, Formula 1, Moto GP e molto altro) e la possibilità di seguire le Olimpiadi Sky Go per seguire tutta la programmazione Sky anche in streaming

per seguire tutta la programmazione Sky anche in streaming possibilità di personalizzare l’abbonamento aggiungendo pacchetti extra come Sky Calcio, al costo di 5 euro al mese, oppure Sky Cinema con Paramount Plus incluso, al costo di 10 euro al mese

L’offerta in corso prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale, quando sarà possibile interrompere l’abbonamento a Sky, senza costi, oppure passare a un nuovo abbonamento.