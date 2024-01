Sky con Netflix incluso: la promo con 50€ di Buono Amazon sta per scadere

C’è tempo fino al prossimo 14 gennaio per attivare la nuova offerta Sky con Netflix incluso che mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che scelgono la Pay TV anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. L’abbonamento include Sky TV, con accesso a tutto l’intrattenimento di Sky, compresi show e serie TV, oltre che a Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani più ricchi pagando la differenza.

Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Sky Go è sempre incluso ed è possibile arricchire l’abbonamento con l’aggiunta di altri pacchetti. Con 10 euro in più al mese, ad esempio, è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus. Per sfruttare la promozione basta accedere al sito ufficiale Sky, tramite il link qui di sotto, e scegliere l’abbonamento da attivare.

Sky TV + Netflix con Buono Amazon da 50 euro: l’offerta sta per scadere

L’abbonamento proposto in promozione include:

Sky TV

Netflix con piano Base e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

possibilità di aggiungere altri pacchetti come Sky Cinema, con Paramount Plus, Sky Sport e Sky Calcio

Il costo dell’offerta è di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Per tutti i nuovi clienti che attivano la promozione entro il prossimo 14 di gennaio c’è un Buono Amazon da 50 euro incluso, senza costi aggiuntivi. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 9 euro una tantum con Sky Q via Internet (oppure 99 euro con Sky Q via satellite).

Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi premere su Acquista online, in modo da avviare la procedura di sottoscrizione, con possibilità di aggiungere i pacchetti desiderati prima di completare l’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.