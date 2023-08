Sky con Netflix incluso: tutto l'intrattenimento a meno di 20 euro al mese

Scegliere Sky è ancora più conveniente: grazie all’offerta Intrattenimento Plus, infatti, è ora possibile accedere a tutti i contenuti di Sky TV (con le serie TV, i documentari e gli show di Sky) ed a Netflix con un’unica offerta combinata.

Con un costo di 19,90 euro al mese (invece che 30 euro al mese) è possibile sfruttare l’offerta di intrattenimento più completa sul mercato per accedere a un ricchissimo catalogo di contenuti con un costo ridotto. Per sfruttare l’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Sky e seguire una veloce procedura di attivazione.

Sky e Netflix insieme: tutto l’intrattenimento a meno di 20 euro al mese

Con Intrattenimento Plus è possibile accedere a:

Sky TV con serie TV, documentari, show e tutta l’offerta di intrattenimento e informazione di Sky

con serie TV, documentari, show e tutta l’offerta di intrattenimento e informazione di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità e contenuti in HD

con piano Base senza pubblicità e contenuti in HD Sky Go per guardare i contenuti dell’offerta Sky anche da smartphone, tablet e PC

L’offerta combinata costa 19,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 30 euro al mese). La promozione non ha vincoli di permanenza alla fine del periodo di prezzo scontato. Dopo i 18 mesi, infatti, è possibile scegliere se cambiare offerta oppure interrompere l’abbonamento a Sky.

Da notare che l’offerta si rivolge anche ai già clienti Netflix che, attivando la promozione di Sky, potranno smettere di pagare il costo per l’accesso alla piattaforma di streaming. Da notare che è anche possibile attivare Intrattenimento Plus con:

Netflix piano Standard al costo complessivo di 23,90 euro al mese (invece che 34 euro al mese)

al costo complessivo di (invece che 34 euro al mese) Netflix piano Premium al costo complessivo di 27,90 euro al mese (invece di 38 euro al mese)

Per scegliere l’offerta da attivare basta seguire il link qui di sotto. Per puntare su Intrattenimento Plus con Netflix Standard o Premium vi basta scorrere la pagina verso il basso fino a trovare l’opzione da attivare e poi premere il tasto Acquista ora.

