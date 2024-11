Sky con Netflix senza pubblicità incluso: super prezzo per il Black Friday

Il Black Friday è l’occasione giusta per attivare l’offerta Sky & Netflix. Grazie alla promozione in corso (valida anche per chi ha già Netflix) è possibile attivare l’offerta combinata con un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di alcun tipo alla fine del periodo promozionale. La spesa iniziale è di 19 euro una tantum.

La promo in questione è anche personalizzabile: con 10 euro in più, ad esempio, è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus incluso. C’è anche la possibilità di scegliere il piano di abbonamento a Netflix: l’offerta include il piano Base senza pubblicità ma è possibile passare al piano Standard o a quello Premium pagando la differenza (pari a 4 oppure 8 euro, rispettivamente).

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Sky, premendo sul box qui di sotto.

Sky & Netflix: cosa prevede l’offerta del Black Friday

L’offerta proposta da Sky in occasione del Black Friday include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show e le Serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento, gli show e le Serie TV di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium

e possibilità di passare ai piani Standard e Premium Sky Go per accedere ai contenuti Sky da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti Sky da smartphone, tablet e computer Sky Cinema in opzione al costo di 10 euro in più al mese

in opzione al costo di 10 euro in più al mese Sky Sport in opzione al costo di 22,90 euro in più al mese

in opzione al costo di 22,90 euro in più al mese Sky Calcio in opzione al costo di 8 euro in più al mese

in opzione al costo di 8 euro in più al mese Sky Kids in opzione al costo di 5 euro in più al mese

in opzione al costo di 5 euro in più al mese Sky Ultra HD in opzione al costo di 5 euro in più al mese

L’offerta prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi oltre a un contributo iniziale di 19 euro. Gli utenti, in fase di attivazione, possono scegliere di aggiungere le opzioni citate in precedenza. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.