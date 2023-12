Sky e Netflix insieme: un unico abbonamento con un ottimo prezzo

Il periodo natalizio è l’occasione giusta per attivare l’offerta Sky con Netflix incluso. Il bundle disponibile in promozione, infatti, consente l’accesso a Sky TV, con tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show, come il nuovo Masterchef Italia giunto alla 13° edizione, documentari e programmi di informazione), Sky Go, per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e computer.

In aggiunta c’è anche Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando solo la differenza di prezzo. L’offerta in corso consente l’accesso al bundle in questione al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi e senza vincoli successivi. Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili di seguito.

Sky e Netflix in un’unica offerta a meno di 20 euro al mese

È il momento giusto per passare a Sky e attivare un abbonamento ricco di contenuti e con un prezzo davvero ridotto. La promozione in questione comprende:

Sky TV con tutto l’intrattenimento proposto da Sky

con tutto l’intrattenimento proposto da Sky Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche dall’app per smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche dall’app per smartphone, tablet e computer Netflix , con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard o Premium

, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard o Premium possibilità di personalizzare l’abbonamento aggiungendo Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Sport (+16 euro al mese)

L’abbonamento costa 19,90 euro al mese. Lo sconto è valido per 18 mesi. Alla fine del periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli ed è possibile cambiare abbonamento oppure interrompere il contratto, senza penali e costi di alcun tipo. E’ prevista una spesa iniziale di 9 euro per l’abbonamento con Sky Q via Internet (e senza parabola) oppure di 99 euro per chi vuole Sky Q via satellite (con parabola).

Per accedere all’offerta proposta da Sky è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.