Sky, ecco l'offerta definitiva: Sport, Intrattenimento e Netflix a 24,90€ al mese

Sky Sport insieme a Sky TV e Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro. Questa l’ultima offerta di Sky per i nuovi clienti che aderiranno al profilo Sky Smart, ricevendo tra l’altro uno sconto importante sull’attivazione del decoder Sky Stream, che passa da 99,99 euro a 19,99 euro.

È uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dal pacchetto in questione, dunque un’occasione per tutti coloro che vogliono guardare gli show originali di Sky, tutti i film e le serie tv di Netflix più gli eventi di Sky Sport a un prezzo scontato. Al termine dei 18 mesi verrà applicato il profilo Sky Open e il prezzo di listino alle condizioni vigenti a quella data. In alternativa si potrà rinnovare il profilo Sky Smart per ulteriori 18 mesi, dietro il pagamento una tantum di 9,90 euro, oppure disdire con un preavviso di 30 giorni.

Ecco gli appuntamenti sportivi da non perdere quest’estate

Sono in corso di svolgimento i Campionati mondiali di nuoto di Singapore, il cui termine è previsto il 3 agosto, con una copertura completa. Ancora una volta le aspettative sugli atleti azzurri sono tante.

In contemporanea, dal 22 al 30 luglio a Tbilisi si svolgeranno i Mondiali di scherma, che mettono in palio 12 titoli. Tra le squadre protagoniste merita una menzione speciale l’Italia, che si è sempre distinta in positivo in questa disciplina.

E ancora: i mesi di luglio e agosto vedranno le scuderie di Formula 1 e MotoGP sfrecciare sulle piste di tutto il mondo, a caccia di punti iridati. Sky Sport offrirà in esclusiva la diretta di tutti i Gran Premi.

A partire dal 24 agosto scatterà poi lo US Open, ultimo Slam della stagione di tennis. Jannik Sinner, dopo la storica vittoria del torneo di Wimbledon, proverà a difendere il successo ottenuto lo scorso anno ai danni dello statunitense Taylor Fritz.

Sempre a fine agosto spazio infine agli Europei di Basket, con la Nazionale italiana di pallacanestro che tornerà in campo contro Cipro, Spagna, Bosnia ed Herzegovina, Georgia e Grecia.