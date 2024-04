Sky: Fibra in PROMO e un Buono Amazon da 100 euro

Sky ha lanciato delle imperdibili promozioni per i suoi clienti che hanno già un abbonamento TV. Questa incredibile offerta unisce l’opzione Sky WiFi con favolosi buoni regalo Amazon, offrendo un’opportunità unica per arricchire l’esperienza televisiva con servizi di rete fissa di alta qualità. Inoltre, il costo di attivazione è completamente gratuito per le richieste online.

Sky: i dettagli della PROMO

A partire dall’11 Aprile 2024, i clienti TV possono attivare l’offerta Sky WiFi online o tramite telefono a 25,90 euro mensili e ottenere in regalo buoni Amazon del valore fino a 100 euro. Questa occasione è imperdibile e la promozione è valida solo fino al 18 Aprile 2024, quindi coglietela al volo!

Per ricevere il buono Amazon, è necessario attivare l’offerta Sky WiFi e successivamente, una volta superato il periodo di recesso, ricevere un’email con le istruzioni per ottenere il buono. A quel punto, basterà seguire il link per confermare i propri dati e ricevere il buono Amazon entro 7 giorni. Infine, il buono verrà inviato entro 30 giorni dalla conferma.

Questa promozione è dedicata ai clienti TV che desiderano arricchire la propria esperienza con l’aggiunta di Sky WiFi. Se hai già un abbonamento residenziale ai servizi Pay TV di Sky ma non usufruisci ancora di Sky WiFi per la rete fissa, questa è l’opportunità perfetta per potenziare i tuoi servizi a condizioni vantaggiose.

Non lasciarti scappare questa occasione di arricchire la tua esperienza televisiva con la connessione di alta qualità offerta da Sky WiFi e di ricevere in regalo fantastici buoni Amazon. Assicurati di attivare l’offerta nei tempi previsti per poter beneficiare di questo vantaggio straordinario. Non perdere tempo e approfitta subito delle promozioni in Fibra con buono regalo Amazon!