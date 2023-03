Sky ti regala tre mesi di streaming su Apple TV+

Grazie a una nuova offerta proposta da Sky, è possibile ottenere tre mesi di abbonamento gratis alla piattaforma Apple TV+ che si arricchisce continuamente di contenuti originali come la serie Ted Lasso, Extrapolations, Servant e molto altro ancora. Qui è dove ti spieghiamo come approfittarne.

Apple TV+: un mese gratis con l’offerta Sky

Per poter fruire senza alcuna spesa del catalogo in streaming sul servizio della mela morsicata è necessario essere in possesso di un abbonamento Sky residenziale in regola con i pagamenti e con decoder Sky Q (ad esempio Sky Q Black, Sky Q Platinum o Sky Q senza parabola) oppure con il televisore Sky Glass, che a sua volta in questo periodo regala la console Xbox Series S. La procedura da seguire è semplice.

Il periodo dei tre mesi gratis decorre dal momento di attivazione dell’offerta. In qualsiasi istante sarà possibile disattivare il rinnovo, così da non versare (all’inizio del quarto mese) i 6,99 euro richiesti per l’abbonamento mensile alla piattaforma Apple TV+.

Si precisa infine che, con questa nuova offerta di Sky, i contenuti in questione possono essere guardati su tre dispositivi in contemporanea facenti parte dello stesso gruppo “In Famiglia”. La risoluzione arriva in automatico fino al formato 4K con supporto alla modalità HDR, laddove supportati, ad esempio sul televisore Sky Glass.

A proposito della promozione che regala Xbox Series S, include Sky Glass con Sky TB, Netflix e Sky Sport, offrendo così l’accesso a un enorme catalogo di intrattenimento in cui trovano posto anche eventi sportivi come le gare della Formula 1, della MotoGP e le partite della UEFA Champions League.

