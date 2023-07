Solo 19,90€/mese per Sky TV+Netflix: abbonati ora

Grazie alla promozione Intrattenimento Plus che è possibile attivare oggi si ha l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento a Sky TV e a Netflix, insieme, approfittando di un forte sconto: solo 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30,00 euro come da listino. Poi, alla scadenza sarà possibile rinnovare l’offerta allo sconto applicabile . Un affare da cogliere al volo, per garantirsi un anno e mezzo di accesso senza limiti e senza alcun rincaro alle due piattaforme e a tutto ciò che hanno da offrire.

L’affare Intrattenimento Plus: Sky TV e Netflix in sconto

Il pacchetto include tutti i contenuti Sky TV come le produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, i documentari e le news da tutto il mondo. Un esempio? Tra le prossime uscite (26 luglio) c’è L’ultimo boss di Kings Cross. Sono invece già accessibili gli ultimi episodi di Outlander, l’esclusiva Una spia tra noi, le puntate di Un sogno in affitto e, da settembre, la nuova edizione di X Factor.

Netflix non ha invece bisogno di presentazioni. È la piattaforma di streaming per definizione che nei prossimi giorni (27 luglio) accoglierà la nuova stagione di The Witcher. Il piano incluso nella sottoscrizione più economica di Intrattenimento Plus è quello Base, con la visione in HD 720p e senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Volendo, con una spesa di poco superiore, è possibile ottenere un account diverso per Netflix. Le altre opzioni sono la formula Standard con supporto all’HD 1080p e alla riproduzione su due schermi in contemporanea oppure Premium per l’Ultra HD 4K con la condivisione simultanea tra quattro dispositivi. Tutto questo in un’unica fattura Sky e a un prezzo vantaggioso. Ulteriori informazioni e dettagli sull’abbonamento sono consultabili nella pagina dedicata.

