Sky e NOW: le nuove uscite di gennaio 2023

The Last of Us e le altre nuove uscite Sky e NOW di gennaio 2023

La più attesa è senza dubbio The Last of Us, trasposizione sul piccolo schermo di una delle saghe videoludiche più fortunate degli ultimi anni. I protagonisti, Joel (interpretato da Pedro Pascal) e la piccola Ellie (Bella Ramsey), si trovano prigionieri di uno scenario post-apocalittico, in costante lotta per la sopravvivenza, trascorsi ormai vent’anni dalla fine della civiltà. Ecco il trailer.

Vale poi la pena citare Call My Agent: Italia, remake del format francese Dix Pour Cent in cui l’agenzia CMA segue diversi personaggi dello spettacolo. Tra i protagonisti Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino. Questa una piccola anticipazione.

Ecco dunque il calendario con le nuove uscite più importanti di gennaio 2023 su Sky e NOW.

8 gennaio – Il Commissario Gamache: Misteri a Three Pines;

9 gennaio – I Delitti del BarLume (stagione 10): Indovina chi?;

16 gennaio – The Last of Us (volume 1, dal 23 gennaio con doppiaggio in italiano);

11 gennaio – Il Miniaturista;

20 gennaio – Call My Agent: Italia (stagione 1);

23 gennaio – I Delitti del Barlume (stagione 10): E allora Zumba!;

24 gennaio – Litvinenko: Indagine sulla Morte di un Dissidente.

A questi ai aggiungono gli episodi di Gossip Girl in uscita ogni venerdì e quelli di Case da Milionari: Los Angeles, senza dimenticare i documentari di Sky Arte, Sky Documentaries e Sky Nature.

