Sky Q e Netflix a 9 euro senza impegno: scopri come fare

Vuoi scoprire il mondo di Sky Q, il servizio che ti permette di accedere a film, serie, show e sport in streaming, senza bisogno della parabola?

Approfitta subito dell’offerta che ti consente di provare Sky Q per un mese a soli 9 euro, senza impegno o rinnovo automatico.

Come funziona l’offerta per avere Sky Q e Netflix a soli 9 euro

Con questa offerta, potrai ricevere a casa il decoder Sky Q e connetterlo alla tua rete internet. In pochi minuti, potrai goderti tutti i contenuti di Sky TV e Netflix, Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Potrai anche scaricare i tuoi programmi preferiti e guardarli offline.

L’offerta ha una durata di 30 giorni e non prevede alcun rinnovo automatico. Al termine della prova, sarai libero di scegliere se abbonarti a Sky con l’offerta che preferisci o restituire il decoder Sky Q al più vicino negozio Sky. Facile e veloce: un’opportunità fantastica per provare con una pochissima spesa tutto ciò che la piattaforma ha da offrirti.

Non perdere quindi questa possibilità. Film, serie, show, documentari e sport ti aspettano per un mese a soli 9 euro. L’offerta è valida ancora per poco: meglio sbrigarsi.

