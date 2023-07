Sky ti regala il monopattino Acer: attiva l'offerta

Tutti i contenuti di Sky TV e gli eventi mondiali di Sky Sport, insieme, nella nuova offerta Sky da attivare oggi al prezzo mensile di 30,90 euro invece di 45,00 euro, per 18 mesi. In più, hai in regalo un monopattino elettrico Acer dal valore di 399 euro, per muoverti agevolmente in città ed evitare il traffico. Cosa chiedere di più?

Attiva l’offerta di Sky, hai in regalo il monopattino Acer

Il catalogo di Sky TV include produzioni come la stagione finale di The Blacklist, gli episodi di Call My Agent Italia, lo show Un Sogno in Affitto ed è in arrivo la nuova edizione di X Factor. Per quanto riguarda invece Sky Sport, ci sono tutte le sessioni di ogni gara della Formula 1, quelle della MotoGP, il meglio del tennis, lo spettacolare basket della NBA e i tornei più importanti del calcio internazionale, dalla Serie A alle competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference League). A tutto questo si aggiungono i notiziari per essere sempre aggiornati su quanto accade nel mondo, gli approfondimenti e le inchieste esclusive.

Qualche esempio di evento in corso? Fino al 30 luglio ci sono i Campionati Mondiali World Aquatics e i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma Olimpica, senza dimenticare le amichevoli del Soccer Champions Tour che vedono coinvolte squadre come Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Arsenal.

Per maggiori informazioni sull’offerta e per approfittare della promozione di Sky che regala un monopattino elettrico Acer dal valore di 399 euro rimandiamo alla pagina dedicata. Ricordiamo infine che rimarrà valida ancora solo per pochi giorni, fino al 6 agosto: il consiglio per gli interessati è dunque quello di non perdere tempo e di non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.