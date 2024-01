Sky regala Nespresso Lattissima One dal valore di 299€

Rimangono solo pochi giorni (fino a giovedì 1 febbraio) per approfittare della promozione Sky che regala Nespresso Lattissima One, la macchina da caffè dal valore commerciale di 299 euro in grado di preparare ogni tipo di bevanda: dal tradizionale espresso al latte macchiato, senza dimenticare il cappuccino. È inclusa con l’abbonamento a Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix, a un prezzo fortemente scontato.

Nespresso Lattissima One in regalo con questa promo Sky

Tra le nuove uscite sulle piattaforme di Sky, per il 2024, sono da segnalare titoli come Barbie, C’è Ancora Domani, Mission: Impossible Dead Reckoning, Io Capitano, Fast X, The Flash, alcuni dei quali capaci di tenere gli spettatori incollati al grande schermo in occasione del loro arrivo nei cinema e ora in gara per la notte degli Oscar. Ci sono poi show come la nuova edizione italiana di MasterChef e serie come True Detective: Night Country o Griselda (quest’ultima è appena arrivata su Netflix). Dai un’occhiata al sito ufficiale per saperne di più.

Concentrando l’attenzione su Nespresso Lattissima One, tra le caratteristiche vanta un serbatoio removibile da 1 litro per l’acqua, la capacità di raccogliere fino a 10 capsule esauste nell’apposito contenitore e una modalità di risparmio energetico che entra in azione automaticamente. Tutto questo, solo fino a giovedì 1 febbraio, al prezzo finale di 29,90 euro al mese invece di 44,00 euro al mese (per 18 mesi).

Riassumendo, a livello di contenuti, cosa include la promozione di Sky che regala la macchina da caffè dal valore commerciale di 299 euro? C’è tutta l’offerta di Sky Cinema con il catalogo di Paramount+, senza dimenticare il pacchetto Intrattenimento Plus con quello di Netflix (piano base). Per conoscere tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

