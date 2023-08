Sky TV + Calcio: meno di 15€ per questo ricco bundle

Attiva Sky TV + Calcio a soli 14,90 euro, invece di 30 euro al mese. Questo super prezzo è bloccato per 18 mesi. Approfittane subito, finché sei in tempo. Disponibile solo online, l’offerta in corso sembra avere validità fino al 3 settembre 2023. Attenzione però, perché se non ti abboni subito perderai la Serie A TIM, la Serie BTK e la nuova stagione di X Factor. Scendi in campo con i migliori!

L’intrattenimento di qualità è ora disponibile a un prezzo accessibile a tutti. Tra l’altro, inclusi nell’offerta, hai anche una qualità di immagine e dettagli superiori oltre a Sky Go, l’app che ti permette di guardare i programmi che ami dove e quando vuoi in streaming live e on demand. L’applicazione multidispositivo è compatibile per smartphone, tablet e PC, anche quando sei offline.

Sky TV + Calcio a soli 14,90€: ecco cosa ti aspetta

Scegli Sky TV + Calcio a soli 14,90 euro e goditi un intrattenimento di qualità, sempre ricco di emozioni e mai noioso. Questo pacchetto è tra i più scelti perché, oltre a farti risparmiare, ti permette di accontentare tutta la famiglia. Infatti, il ricco bundle in questione ha davvero tantissimi contenuti da subito disponibili per te e per le persone che ami. Ecco cosa include ufficialmente:

Calcio: con tutte le partite più seguite e i campionati più amati di sempre. Stiamo parlando della Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata, il match del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. Il calcio europeo con lo spettacolo dei campionati europei con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Inoltre hai la Serie BTK a tua disposizione con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e layout.

TV: con le imperdibili produzioni originali, i migliori programmi dal mondo, serie TV italiane, serie TV internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti), show per tutta la famiglia, news da tutto il mondo e documentari su mondo animale, natura, storia, scienza, storia e attualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.