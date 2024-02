Sky TV + Cinema con Netflix e Paramount Plus: tutto a meno di 20 €/mese

Sky lancia la nuova Super Promo: fino al prossimo 18 febbraio, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con la Pay TV sfruttando uno sconto netto sul canone. Il bundle in offerta comprende Sky TV e Sky Cinema oltre a Netflix con piano Base senza pubblicità e Paramount Plus.

Grazie alla promozione in corso, l’abbonamento a Sky costa 19,90 euro al mese invece di 44 euro al mese per i primi 18 mesi di sottoscrizione. Al termine del periodo promozionale, inoltre, non ci saranno vincoli: è possibile interrompere l’abbonamento (senza costi) oppure passare a una promo più vantaggiosa.

Per sfruttare l’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Sky e premere poi il tasto Acquista online per avviare la sottoscrizione.

Sky TV + Cinema con Netflix e Paramount Plus: tutto a meno di 20 euro al mese

La promozione di Sky mette a disposizione dei nuovi utenti un bundle composto da:

Sky TV con tutti gli show, le serie TV e l’intrattenimento della progrmamazione Sky

Sky Cinema con tutti i canali dedicati al mondo del cinema e tanti film on demand

Netflix, con piano Base e possibilità di passare a Standard o Premium pagando la differenza

Paramount Plus

Sky Go per accedere ai contenuti Sky da smartphone, tablet e computer

Il bundle completo costa 19,90 euro al mese per 18 mesi. La promozione è personalizzabile con l’aggiunta di:

Sky Sport al costo di 16 euro al mese

al costo di 16 euro al mese Sky Calcio al costo di 5 euro al mese

al costo di 5 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

C’è tempo fino al prossimo 18 di febbraio per attivare questa promozione, rivolta a tutti i nuovi clienti Sky. Come detto in precedenza, non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale quando l’utente potrà scegliere se passare a una promo più conveniente oppure se interrompere l’abbonamento, senza costi.

