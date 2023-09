Sky TV, Cinema, Netflix a meno di 20€: è un'offerta da Oscar (con Buono Amazon)

È il momento di scegliere Sky: la nuova offerta disponibile oggi, infatti, mette a disposizione il bundle con Sky TV, Sky Cinema, Netflix con piano Standard e Paramount Plus con una spesa di appena 19,90 euro al mese.

In più, per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di vedere in streaming Everything everywhere all at once, il film che ha conquistato gli Oscar 2023 e che è parte del catalogo di Paramount Plus. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Sky regala un Buono Amazon da 50 euro.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Sky.

Sky TV, Sky Cinema, Netflix e Paramount Plus: un’unica offerta da meno di 20 euro al mese

La promozione in corso è da cogliere al volo. L’offerta Sky include:

Sky TV, con tutto l’intrattenimento di Sky

con tutto l’intrattenimento di Sky Sky Cinema, con accesso a Paramount Plus

con accesso a Netflix , con piano Standard e possibilità di passare a Netflix Premium pagando la differenza

, con piano e possibilità di passare a Netflix Premium pagando la differenza Sky Go per seguire i contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming

per seguire i contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming Buono Amazon da 50 euro per tutti i nuovi clienti

La nuova offerta costa 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

C’è anche Everything everywhere all at once

Tra i contenuti accessibili con la promozione c’è anche il film Everything everywhere all at once che ha trionfato agli Oscar 2023. Il film è, infatti, parte integrante del catalogo di Paramount Plus, incluso senza costi aggiuntivi in Sky Cinema. Si tratta di uno dei film più interessanti ad essere arrivato al cinema negli ultimi tempi. L’offerta Sky in corso è l’occasione giusta per guardarlo per la prima volta o per riguardarlo.

Ecco il trailer:

