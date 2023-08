Sky TV e Netflix: serie TV, film, show, documentari a meno di 20 €/mese

Con la promozione Intrattenimento Plus è possibile accedere a Sky e Netflix con un unico abbonamento a prezzo scontato. La promozione, infatti, costa appena 19,90 euro al mese permettendo un accesso completo a tutti i contenuti di Netflix, con piano Base senza pubblicità, e a tutti i contenuti di Sky TV, con serie TV, show e documentari oltre che con la possibilità di usare Sky Go per guardare i programmi in streaming.

L’offerta consente anche il passaggio a Netflix con piano Standard (+4 euro al mese) oppure a Netflix con piano Premium e contenuti in 4K (+8 euro al mese). Per attivare Intrattenimento Plus è possibile seguire il link qui di sotto in modo da raggiungere il sito ufficiale di Sky. Per attivare la versione dell’offerta con Netflix Standard o Premium basta scorrere la pagina verso il basso, fino a trovare l’offerta giusta.

Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese: perché scegliere l’offerta

La promozione proposta da Sky rappresenta, in questo momento, l‘offerta di intrattenimento più completa sul mercato. Unire Sky TV e Netflix, infatti, consente l’accesso senza limiti a film, serie TV, documentari e show con tantissime ore di contenuti da guardare via satellite e in streaming a fronte di una spesa davvero ridotta.

Il bundle costa:

19,90 euro al mese per 18 mesi scegliendo Netflix con piano Base senza pubblicità

per 18 mesi scegliendo 23,90 euro al mese per 18 mesi scegliendo Netflix con piano Standard

per 18 mesi scegliendo 27,90 euro al mese per 18 mesi scegliendo Netflix con piano Premium

Al termine del periodo promozionale di 18 mesi, è possibile scegliere, liberamente e senza alcun costo, se mantenere attivo l’abbonamento a Sky, eventualmente passando a un’offerta più conveniente, oppure se disattivarlo. Netflix, naturalmente, non ha vincoli di alcun tipo. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

