Sky TV e Netflix + Sky Sport in offerta a 24,90 €/mese: la promo sta per terminare

C’è tempo fino al 31 maggio per attivare la promozione che include Sky TV, Sky Sport e Netflix in un unico abbonamento, proposto a prezzo scontato. L’offerta in questione, infatti, prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale.

Scegliendo questo bundle sarà possibile accedere a tutto l’intrattenimento di Sky TV, con serie TV e show, oltre che a tutto il catalogo di Netflix, sempre senza pubblicità. A completare tutti i vantaggi a disposizione degli utenti ci sarà il pacchetto Sky Sport che permette di seguire le coppe europee, la Formula 1 e anche le Olimpiadi di Parigi in programma quest’estate.

Per accedere all’offerta in corso basta collegarsi al sito ufficiale di Sky, tramite il box qui di sotto.

Sky TV, Sky Sport e Netflix: una sola offerta a un ottimo prezzo

La promozione lanciata da Sky include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard (+4 euro al mese) e Premium (+8 euro al mese)

con piano base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard (+4 euro al mese) e Premium (+8 euro al mese) Sky Sport con una ricchissima offerta sportiva che comprende le coppe europee di calcio, le Olimpiadi, la Formula 1, la Moto GP, i tornei di tennis, la NBA e molto altro ancora

con una ricchissima offerta sportiva che comprende le coppe europee di calcio, le Olimpiadi, la Formula 1, la Moto GP, i tornei di tennis, la NBA e molto altro ancora Sky Go per seguire in streaming i contenuti del proprio abbonamento

per seguire in streaming i contenuti del proprio abbonamento possibilità di arricchire l’abbonamento aggiungendo Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese) e Sky Cinema (+10 euro al mese, con Paramount Plus incluso)

L’offert di Sky prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale, quando sarà possibile valutare una nuova offerta Sky oppure interrompere l’abbonamento. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto