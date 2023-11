Sky TV e Netflix: tutto l'intrattenimento a meno di 15 euro per il Black Friday

La nuova offerta Sky per il Black Friday è l’occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento: la promozione in corso, infatti, consente di attivare il bundle composto da Sky TV e Netflix (con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare agli altri piani pagando la differenza) con un costo scontato di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi.

La promozione, inoltre, consente anche l’aggiunta di altri pacchetti. Aggiungendo Sky Cinema, al costo di 5 euro in più al mese, oppure Sky Sport, al costo di 10 euro in più al mese, i nuovi clienti Sky riceveranno anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 27 di novembre. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Sky.

Sky TV e Netflix: un unico bundle a meno di 15 euro al mese

L’offerta del Black Friday è imperdibile: Sky riduce il costo dell’abbonamento garantendo un risparmio notevole. La promozione include:

Sky TV

Netflix

Sky Go

Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro al mese, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti come:

Sky Sport: +10 euro al mese

+10 euro al mese Sky Cinema con Paramount Plus incluso: +5 euro al mese

con Paramount Plus incluso: +5 euro al mese Sky Calcio : +5 euro al mese

: +5 euro al mese Sky Kids: + 5 euro al mese

Aggiungendo Sky Sport oppure Sky Cinema si ottiene un bonus aggiuntivo. In questo caso, infatti, si riceve un Buono Amazon da 50 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi messi a disposizione dall’offerta del Black Friday di Sky.

La promozione è attivabile e personalizzabile direttamente online. Basta accedere al sito Sky qui di sotto, scegliere Acquista ora e poi seguire la procedura guidata per configurare il proprio abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.