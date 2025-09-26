Sky TV e Sky Calcio, il prezzo è giusto: 15,90 euro al mese, offerta valida solo online

Fino al 28 ottobre il pacchetto Sky TV + Sky Calcio è sottoscrivibile al prezzo scontato di 15,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. L’offerta, valida solo online, prevede inoltre un costo di attivazione per il decoder Sky Stream di 19 euro una tantum, invece dei 99 euro richiesti normalmente.

Con Sky TV gli abbonati possono guardare le produzioni Sky Original, le serie italiane e internazionali, più i documentari, le news e gli show per tutta la famiglia, tra cui le nuove edizioni di quest’anno di X Factor, Masterchef Italia e Bruno Barbieri – 4 Hotel.

Sky Calcio include invece 3 partite a turno di Serie A, insieme alla Serie C, Premier League e Bundesliga in esclusiva, a cui si aggiunge anche la Ligue 1. Riguardo al campionato della massima serie italiana, saranno trasmessi almeno 30 dei migliori 76 incontri, tra Roma-Inter (7^ giornata), Juventus-Roma (16^ giornata), Juventus-Napoli (22^ giornata) e Inter-Juventus (25^ giornata).

Ecco le prossime partite della Serie A Enilive 25/26 trasmesse sui canali di Sky e incluse nel pacchetto ora in offerta:

Quinta giornata

27 settembre alle 20.45: Cagliari-Inter

28 settembre alle 18.00: Lecce-Bologna

29 settembre alle 20.45: Genoa-Lazio

Sesta giornata

3 ottobre alle 20.45: Hellas Verona-Sassuolo

4 ottobre alle 18.00: Atalanta-Como

5 ottobre alle 20.45: Napoli-Genoa

Settima giornata

18 ottobre alle 20.45: Roma-Inter

19 ottobre alle 18.00: Atalanta-Lazio

20 ottobre alle 20.45: Cremonese-Udinese

Per quanto riguarda invece le novità di Sky TV, sono già disponibili le nuove puntate di X Factor e 4 Hotel, insieme agli episodi di The Walking Dead: Daryl Dixon e Outlander: Blood of my blood. Di recente ha fatto il suo debutto in catalogo anche The Pitt, serie ideata da John Wells (produttore di E.R. e West Wind) con protagonista Noah Wyle.

Come accennato all’inizio, l’offerta del pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese per 18 mesi è valida per quanti sottoscriveranno la proposta entro il 28 settembre sul sito ufficiale di Sky. Maggiori informazioni al seguente link.