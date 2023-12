Sky TV+Netflix a 19,90€: MasterChef e tanto altro

L’attesa è ormai quasi giunta al termine, finalmente: la tredicesima edizione di MasterChef sta per prendere il via (dal 14 dicembre) e tutte le puntate saranno un’esclusiva di Sky. Potrai vederle approfittando dell’offerta a soli 19,90 euro al mese con Sky TV e Netflix. Si tratta della promozione Intrattenimento Plus che permette di risparmiare rispetto alla tariffa mensile da 30,00 euro di listino.

L’offerta Intrattenimento Plus: Sky TV (con MasterChef) e Netflix

Sono inclusi tutti i contenuti Sky Original. Oltre al cooking show che vedrà tornare il trio composto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli nei panni dei giudici (qui sotto il trailer), ci sono anche la serie Non ci resta che il crimine, il format 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese, i nuovi episodi di Fargo, i programmi e i documentari del nuovo canale Sky Crime. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo al sito ufficiale.

Passando a Netflix, il servizio non ha certo bisogno di presentazioni. Tra le ultime uscite, la piattaforma di streaming mette a disposizione la stagione finale di The Crown che racconta la storia recente della famiglia reale britannica, il reality show ambientato nell’universo di Squid Game da vedere in attesa del ritorno della serie e il film d’animazione Leo per tutta la famiglia. Ancora, presto arriveranno Rebel Moon e lo spin-off Berlino tratto da La casa di carta e dedicato a uno dei suoi protagonisti più amati.

In definitiva, ricapitolando, l’offerta Intrattenimento Plus, in sconto oggi al prezzo mensile di 19,90 euro invece di 30,00 euro, include tutti i contenuti di Sky TV e l’intero catalogo di Netflix (con la sottoscrizione al piano Base) da vedere sui propri dispositivi, per un periodo totale di 18 mesi. Per maggiori informazioni e per attivarla rimandiamo alla pagina dedicata.

