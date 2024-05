Sky TV + Netflix sono tuoi in OFFERTA a 14,90€ al mese

Oggi hai la possibilità di acquistare Sky TV + Netflix a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Cosa stai aspettando? Intrattenimento Plus è tuo a soli 14,90€, invece di 30€ al mese. Si tratta di uno sconto pazzesco! A metà prezzo hai tutto l’intrattenimento che stavi da sempre sognando. Per te e per tutta la tua famiglia è in arrivo un catalogo ricco di contenuti sempre esclusivi.

Grazie a Sky TV hai accesso a tutte le serie e gli show più amati e seguiti. Inoltre, con Netflix hai tutto il suo catalogo a disposizione senza interruzioni pubblicitarie. Ma non è finita qui. Infatti, grazie a Sky Go porti sempre con te tutti i programmi Sky e li puoi vedere fin da subito, intanto che aspetti l’arrivo del decoder.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile offerta.

Sky TV + Netflix insieme per un intrattenimento speciale

Mai più giornate noiose con Sky TV e Netflix, uniti insieme per offrirti la migliore qualità di intrattenimento possibile. Tanta varietà e un catalogo interminabile di contenuti sempre differenti e ogni mese con novità in arrivo. Attiva subito Intrattenimento Plus a soli 14,90€, invece di 30€ al mese.

Addirittura, aggiungendo 5€ in più hai anche Sky Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno, tantissimi titoli nazionali e internazionali e Paramount+ gratis, senza costi aggiuntivi. Insomma, una vera e propria opportunità. Infatti, con soli 19,90€ al mese, invece di 44€, hai Sky TV, Netflix e Sky Cinema. Solo così fai il pieno di serie, film, show e tantissimi altri contenuti spettacolari.

Per quanto riguarda Netflix, l’offerta in corso prevede il Piano Base con visione in HD su 1 schermo alla volta. Tuttavia, puoi sempre scegliere di attivare il Piano Standard con visione in HD su 2 schermi in contemporanea a soli 18,90€ al mese. Oppure puoi attivare Sky TV + Netflix Premium con visione in 4K HDR su 4 schermi in contemporanea a soli 22,90€ al mese.