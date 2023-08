Sky TV + Netflix oggi ti costa ancora meno: attiva subito l'offerta

Affidati a Intrattenimento Plus, l’abbonamento che offre tantissimi contenuti tutti da vedere a un prezzo ancora più basso. Attiva ora Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese. Questa offerta rimane in vigore per 18 mesi dalla data di attivazione. Alla scadenza puoi rinnovarla allo sconto applicabile sul momento. Niente male vero? Allora non perdere tempo, approfittane finché è ancora in vigore.

E se sei già un cliente Sky? Tranquillo, questa promozione vale anche per te se non hai ancora aderito a Sky Smart. Clicca su questo link e seleziona la voce “Ti Chiamiamo noi”. Così sarai contattato da un esperto che ti dirà cosa fare per attivare l’offerta e goderti Intrattenimento Plus al prezzo speciale in vigore durante questi caldi giorni estivi per rinfrescare le tue serate in compagnia dei migliori titoli del momento.

Sky TV + Netflix: ti presentiamo un ricco bundle super scontato

Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese, è un vero affare. Ti presentiamo uno dei più ricchi bundle disponibili all’attivazione, oggi super scontato. Scegli Intrattenimento Plus se ami film, serie TV, show, documentari, news e tanto altro ancora. Scopri cosa ha da offrirti questo pacchetto rivoluzionario che include due colossi della televisione e dello streaming mondiale:

Sky TV, con tutte le imperdibili produzioni firmate Sky Original, le serie TV italiane e internazionali anche in contemporanea con gli Stati Uniti, gli show spettacolari per tutta la famiglia, un mondo di documentari da scoprire e le news dall’Italia e dal mondo.

Netflix, con Serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo. L’abbonamento include Netflix Piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Sappi che puoi scegliere quando vuoi di passare a Netflix Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.