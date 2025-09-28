 Sky TV + Sky Calcio in offerta a 15,90 euro al mese: ultimo giorno di promozione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sky TV + Sky Calcio in offerta a 15,90 euro al mese: ultimo giorno di promozione

La promo permette di risparmiare oltre 300 euro nell'arco di un anno e mezzo rispetto al prezzo di listino.
Sky TV + Sky Calcio in offerta a 15,90 euro al mese: ultimo giorno di promozione
Entertainment
La promo permette di risparmiare oltre 300 euro nell'arco di un anno e mezzo rispetto al prezzo di listino.

L’offerta che permette di attivare il pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 33 euro al mese, scade alla mezzanotte di oggi, domenica 28 settembre. La promozione, valida solo online, consente di risparmiare in tutto 307 euro in un anno e mezzo, a fronte del prezzo di listino dell’intero pacchetto.

Nell’ambito della promo, il costo dell’abbonamento a Sky TV passa da 25 euro al mese a 10,90 euro, quello di Sky Calcio da 8 euro al mese a 5 euro. Al termine dei 18 mesi scontati, il pacchetto si rinnoverà al prezzo di listino in vigore. Volendo, comunque, si potrà rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart, sempre alle condizioni vigenti alla data in questione, oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.

Vai all’offerta di Sky

sky calcio offerta solo online

Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio in offerta speciale

X Factor, MasterChef Italia, Pechino Express, 4 Hotel e Cucine da incubo: che cosa hanno in comune questi cinque titoli? Sono tutti show trasmessi da Sky e inclusi nell’abbonamento a Sky TV. A partire dal mese di settembre sono di nuovo in onda sia X Factor che 4 Hotel con Bruno Barbieri, mentre più avanti ci sarà spazio anche per gli altri titoli di punta della pay-tv inglese, a partire da MasterChef Italia.

Guardando invece all’abbonamento Sky Calcio, gli appassionati di sport hanno accesso alla visione di tre partite a turno di Serie A, di tutta la Serie C (compresi i match di playoff, Coppa Italia e Supercoppa), nonché i migliori incontri di Premier League e Bundesliga in esclusiva, a cui si aggiunge la Ligue, con il campionato francese tornato a essere uno dei più interessanti al mondo dopo la vittoria schiacciante dell’ultima Champions League da parte del Paris Saint Germain di Luis Enrique.

L’offerta speciale sul pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese terminerà il 28 settembre 2025.

Vai all’offerta di Sky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere

Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere
Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited
Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni

Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni
Approfitta della promo NOW TV: Serie A Enilive, Champions League e molto altro a 19€

Approfitta della promo NOW TV: Serie A Enilive, Champions League e molto altro a 19€
Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere

Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere
Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited

Alternativa a Spotify? Ecco come avere fino a 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited
Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni

Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni
Approfitta della promo NOW TV: Serie A Enilive, Champions League e molto altro a 19€

Approfitta della promo NOW TV: Serie A Enilive, Champions League e molto altro a 19€
Federico Pisanu
Pubblicato il
28 set 2025
Link copiato negli appunti