Sky TV + Sky Calcio in offerta a 15,90 euro al mese: ultimo giorno di promozione

L’offerta che permette di attivare il pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 33 euro al mese, scade alla mezzanotte di oggi, domenica 28 settembre. La promozione, valida solo online, consente di risparmiare in tutto 307 euro in un anno e mezzo, a fronte del prezzo di listino dell’intero pacchetto.

Nell’ambito della promo, il costo dell’abbonamento a Sky TV passa da 25 euro al mese a 10,90 euro, quello di Sky Calcio da 8 euro al mese a 5 euro. Al termine dei 18 mesi scontati, il pacchetto si rinnoverà al prezzo di listino in vigore. Volendo, comunque, si potrà rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart, sempre alle condizioni vigenti alla data in questione, oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.

Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio in offerta speciale

X Factor, MasterChef Italia, Pechino Express, 4 Hotel e Cucine da incubo: che cosa hanno in comune questi cinque titoli? Sono tutti show trasmessi da Sky e inclusi nell’abbonamento a Sky TV. A partire dal mese di settembre sono di nuovo in onda sia X Factor che 4 Hotel con Bruno Barbieri, mentre più avanti ci sarà spazio anche per gli altri titoli di punta della pay-tv inglese, a partire da MasterChef Italia.

Guardando invece all’abbonamento Sky Calcio, gli appassionati di sport hanno accesso alla visione di tre partite a turno di Serie A, di tutta la Serie C (compresi i match di playoff, Coppa Italia e Supercoppa), nonché i migliori incontri di Premier League e Bundesliga in esclusiva, a cui si aggiunge la Ligue, con il campionato francese tornato a essere uno dei più interessanti al mondo dopo la vittoria schiacciante dell’ultima Champions League da parte del Paris Saint Germain di Luis Enrique.

L’offerta speciale sul pacchetto Sky TV + Sky Calcio a 15,90 euro al mese terminerà il 28 settembre 2025.