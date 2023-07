Sky TV + Sky Sport in sconto e in regalo c'è un monopattino elettrico (da 399€)

C’è tempo fino al prossimo 6 di agosto per sfruttare la nuova offerta Sky. La promozione in questione mette a disposizione il bundle composto da Sky TV e Sky Sport che unisce tutto l’intrattenimento oltre allo sport (Champions League, Formula 1 e molto altro ancora) di Sky con un prezzo scontato di 30,90 euro al mese.

In più, per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta c’è un bonus aggiuntivo: Sky, infatti, mette a disposizione un monopattino elettrico Acer (dal valore commerciale di 399 euro) in regalo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di seguito. Come detto in apertura, la promozione è valida fino al prossimo 6 agosto.

Sky TV + Sky Sport con monopattino elettrico in regalo: ecco la promo

La nuova offerta Sky include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento del catalogo Sky (serie TV, documentari, show)

con tutto l’intrattenimento del catalogo Sky (serie TV, documentari, show) Sky Sport tantissimi eventi da seguire in diretta come le partite di Champions League e le altre coppe europee oltre alla Formula 1, la Moto GP e tante altre competizioni

tantissimi eventi da seguire in diretta come le partite di Champions League e le altre coppe europee oltre alla Formula 1, la Moto GP e tante altre competizioni Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC un monopattino elettrico Acer in regalo; il modello presenta un valore commerciale di 399 euro

La promozione lanciata da Sky è attivabile fino al prossimo 6 di agosto, con un’offerta speciale valida per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un abbonamento a Sky tramite procedura online. Il bundle presenta un costo di 30,90 euro al mese, anziché 45 euro, per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli.

Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Cosa succede dopo i 18 mesi della promozione Sky? Come detto, non ci sono vincoli. Il cliente potrà scegliere se continuare a utilizzare l’abbonamento al prezzo di listino oppure passare ad un’altra offerta Sky o anche disattivare l’abbonamento senza alcuna penale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.