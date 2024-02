Sky TV + Sky Sport in super offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi (offerta a tempo limitato)

Per gli appassionati di sport è uno dei periodi più belli dell’anno: questo weekend prende il via l’attesissima nuova stagione di Formula 1, la prossima settimana avrà invece inizio la MotoGP, senza dimenticare le coppe europee e il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells, tutto questo concentrato in meno di dieci giorni.

Formula 1, MotoGP, calcio europeo e tennis hanno un unico comune denominatore: Sky. E per l’occasione, i nuovi clienti possono attivare il pacchetto Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro. L’offerta speciale termina il prossimo 10 marzo.

Sky TV + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi

Per l’occasione, il pacchetto di Sky Sport è stato ribattezzato come Il più grande spettacolo del mondo: per gli appassionati di sport è sicuramente così, visto che include la visione di Europa League, Champions league (tranne la migliore partita del mercoledì), Conference League, Formula 1, MotoGP, tutta la stagione dell’ATP Tour e WTA Tour più Wimbledon, l’NBA e tanti altri sport.

In aggiunta a Sky Sport, l’offerta prevede l’intrattenimento di Sky TV, con le migliori serie italiane e internazionali più gli show original di Sky per tutta la famiglia. Questa sera ad esempio andrà in onda la finalissima di MasterChef, invece dalla prossima settimana prenderà il via la nuova edizione di Pechino Express, senza dimenticare titoli ormai divenuti cult come 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Hotel con Bruno Barbieri.

L’offerta speciale Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 45 euro è valida fino al 10 marzo. Il costo di attivazione è a partire da 19 euro una tantum con Sky Q via Internet.