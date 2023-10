Sky TV + Sport non Costa Niente e ti regala la Nintendo Switch

Sky TV + Sport ti regala una Nintendo Switch del valore di 299 euro. Per ottenere questo incredibile vantaggio devi attivare l’offerta speciale a questo link. Con soli 30,90 euro al mese, invece di 45 euro al mese, ottieni un intrattenimento completo. Show, serie TV, notizie e tutto lo sport che ami in diretta esclusiva. Non perdere altro tempo, affrettati così da ricevere questa splendida console prima di Natale.

L’offerta è valida fino al 25 ottobre e ha una durata di 18 mesi dalla data di attivazione. Al termine del periodo di promozione puoi sempre rinnovarla approfittando degli sconti disponibili in quel momento. Prenota i prossimi appuntamenti in diretta, da non perdere, come ATP 500: Erste Bank Open, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Turkish Airlines EuroLeague, UEFA Conference League, Moto GP e Formula 1.

Sky TV + Sport: cosa include il bundle oltre la Nintendo Switch

Scegli Sky TV + Sport a soli 30,90 euro al mese, subito per te una fantastica Nintendo Switch in regalo, con consegna gratuita direttamente a casa tua prima di Natale se confermi oggi stesso questa promozione. Il ricco bundle è davvero speciale e include contenuti spettacolari ed esclusivi per tutta la famiglia:

Sky TV offre gli show, le serie TV, i documentari, le produzioni Sky Original e le news per non farti mancare mai nulla. Pensa, hai una vasta scelta di Serie TV italiane e internazionali, spesso in contemporanea con gli USA. Inoltre, tutti gli show di Sky sono a tua disposizione per un intrattenimento speciale. Non perderti nemmeno i documentari che svelano i segreti del mondo animale, della natura, della storia e della scienza, oltre a tantissimi approfondimenti di attualità molto interessanti;

Sky Sport offre la Serie A TIM, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League. A questo aggiungici anche tutte le gare in diretta di MotoGP e Formula 1. Non può mancare nemmeno il Tennis, con un canale dedicato, per goderti i migliori tornei al mondo. C’è poi la NBA, il Golf e il Rugby. Tutto accompagnato da news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive con Sky Sport 24.

