Sky TV + Sport: ultimo giorno per il Monopattino Acer in REGALO

Oggi, domenica 6 agosto 2023, è l’ultimo giorno per attivare l’offerta speciale Sky TV + Sport e ricevere in regalo un Monopattino Elettrico Acer gratis. Del valore di 399 euro, questo omaggio ti permetterà di sfrecciare nel traffico cittadino senza attese e a zero emissioni. Diventa amico dell’ambiente e nel frattempo assicurati il miglior intrattenimento disponibile a un prezzo eccezionale. Abbonati a soli 30,90 euro, invece di 45 euro al mese.

Il prezzo è bloccato per 18 mesi, ma hai solo poche ore per attivare questo incredibile bundle. Metti il turbo e assicurati tantissimi contenuti per tutta la famiglia e il miglior sport sempre in diretta esclusiva. Cosa stai aspettando? L’offerta sta per scadere! Non rimanere con un pugno di mosche in mano. Risparmia e goditi anche il Monopattino Elettrico Acer in omaggio.

Sky TV + Sport: l’offerta che vince sempre

Entra in Sky TV + Sport a soli 30,90 euro, invece di 45 euro. Per 18 mesi hai questo prezzo bloccato e subito ricevi in regalo il Monopattino Elettrico Acer del valore di 399 euro. L’offerta si propone con contenuti davvero interessanti sia per chi ama lo sport, ma anche per chi segue con interesse serie TV, show e documentari. Insomma, si tratta di un bundle dedicato a tutta la famiglia. Ecco cosa include:

Serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a produzioni originali;

italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a produzioni originali; Show di cui tutti parlano e che tengono incollati allo schermo;

di cui tutti parlano e che tengono incollati allo schermo; Documentari su mondo animale, attualità, storia, scienza e natura;

su mondo animale, attualità, storia, scienza e natura; UEFA Champions League con 121 partite a stagione su 137 totali, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League ;

con 121 partite a stagione su 137 totali, e ; MotoGP in diretta esclusiva con gare, qualifiche e prove libere;

in diretta esclusiva con gare, qualifiche e prove libere; Formula 1 in diretta esclusiva con gare, qualifiche e prove libere;

in diretta esclusiva con gare, qualifiche e prove libere; Sky Sport Tennis con Wimbledon, Nitto ATP Finals e molto altro;

con Wimbledon, Nitto ATP Finals e molto altro; NBA con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend;

con oltre 300 partite inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend; Rugby ;

; Golfe ;

; Sky Sport 24 con le notizie 24 ore su 24 di tutto lo sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.