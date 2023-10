Sky TV con X Factor e Netflix, insieme, a 19,90€

Con la competizione di X Factor che sta per entrare nel vivo su Sky TV e le nuove uscite in arrivo o già disponibili su Netflix come la terza parte della serie Lupin, l’offerta Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro di Sky è un affare da cogliere al volo. La promozione permette di risparmiare sul prezzo dell’abbonamento mensole (solitamente 30,00 euro).

Cosa include l’offerta Intrattenimento Plus di Sky

Per quanto riguarda i contenuti inclusi, ci sono tutte le produzioni Original, le serie tv italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, i documentari e i notiziari dall’Italia e dal mondo. Per quanto riguarda invece Netflix, si tratta della sottoscrizione al piano Base con supporto alla visione a risoluzione HD (720p) su uno schermo e senza alcuna forma di interruzione pubblicitaria. Vuoi saperne di più? Visita la pagina dedicata.

In alternativa, è possibile scegliere le opzioni che includono le altre tipologie di abbonamento a Netflix: c’è il quella con il piano Standard a 23,90 euro (invece di 34,00 euro con streaming in Full HD e due schermi in contemporanea) oppure quella con la formula Premium a 27,90 euro (invece di 38,00 euro, streaming 4K, quattro schermi).

I vantaggi non mancano nemmeno per chi ha già Netflix. Grazie a Sky Q è possibile pagare tutto in un’unica fattura.

Con Sky Q puoi avere l’intrattenimento di Sky e Netflix a un prezzo vantaggioso e continui a usare il tuo account Netflix su tutti i tuoi dispositivi come hai sempre fatto. E sarà tutto in un’unica fattura.

L’unico requisito da soddisfare per poter attivare l’offerta di Sky con la formula Intrattenimento Plus al prezzo mensile di 19,90 euro (invece di 30,00 euro) è la permanenza per 18 mesi. Tutti gli altri dettagli sono riportati sul sito ufficiale.

