Sky Wi-Fi: OFFERTA FLASH a 24,90€ per 18 mesi

Sky Wi-Fi è sicuramente una delle soluzioni per avere internet a casa più interessanti e vantaggiose ad oggi presenti nel mercato della linea fissa. Attualmente è disponibile per un periodo limitato di tempo a soli 24,90€ mensili con attivazione GRATIS.

Questo nuovo provider gestito da Sky Italia è stato premiato recentemente per l'ottimo rapporto qualità prezzo dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ITQF, uno dei più prestigiosi ed affidabili enti preposti a fare queste analisi.

Il nuovo operatore, arrivato da pochi mesi nel mercato, ha stretto accordi per portare le connessioni a casa dei suoi clienti in FTTH con Open Fiber ed in ADSL/FTTC con Fastweb.

Sky Wi-Fi: internet a casa da 24,90 euro mensili

L'offerta di partenza di questo provider offre internet illimitato a casa fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH ed il modem Sky Hub incluso nel prezzo. Tutto questo a soli 24,90 euro al mese con prezzo bloccato per 18 mesi, anziché 29,90 euro.

Per verificare la copertura, basterà andare sull'apposita pagina ed inserire il proprio indirizzo. Tale proposta è valida sia per i già clienti del broadcaster sia per i nuovi clienti.

Inoltre, è adatta per la visione dei contenuti su Sky Q, Netflix e tutte le app compatibili ed incluse con il decoder fornito da Sky stessa per i clienti che sottoscrivono anche un contratto Sky TV.

Costi ed altro

L'offerta è attualmente in super promo e quindi non prevede alcun costo iniziale. Solitamente, questo entry fee ammonterebbe a 49 euro una tantum.

Il prezzo è bloccato per 18 mesi ed inoltre non sono previsti vincoli di durata contrattuale. Questo significa che sarete liberi di disdire senza attendere un determinato periodo di tempo.

Le chiamate dal telefono fisso sono comprese a consumo verso fissi e mobili nazionali ed internazionali. Inoltre, è incluso il My Team, un servizio di assistenza dedicato ai clienti Sky Wi-Fi.