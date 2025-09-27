Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni

La promozione combinata che unisce Sky Wifi, per la fibra ottica a casa, e un’offerta TV di Sky rappresenta un’occasione da cogliere al volo. In questo modo, infatti, è possibile ridurre il costo della fibra ottica a 20,90 euro al mese.

Tra le opzioni da considerare per quanto riguarda l’offerta TV troviamo il bundle Sky TV + Sky Sport con un costo di 14,90 euro al mese oppure Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio con un costo di 22,90 euro al mese.

L’offerta è valida per i primi 18 mesi e non prevede vincoli di permanenza successivamente. Il costo di attivazione è di 19 euro. L’abbonamento TV è personalizzabile con l’aggiunta di Sky Cinema (+10 euro al mese), Netflix (a partire da +5 euro al mese) e altre opzioni.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Sky, qui di sotto.

Le offerte disponibili

Con la promozione combinata è possibile accedere a Sky Wifi, sfruttando una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC. Il costo (in caso di attivazione contestuale di un’offerta TV) è di 20,90 euro al mese.

Per quanto riguarda l’offerta TV è possibile scegliere tra:

Sky TV + Sky Sport al costo di 14,090 euro al mese

al costo di Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio al costo di 22,90 euro al mese

Tutti gli abbonamenti includono sempre la possibilità di sfruttare Sky Go per vedere i contenuti da smartphone, tablet e computer.

In aggiunta ci sono opzioni come:

Netflix : +5 euro al mese

: +5 euro al mese Sky Cinema: + 10 euro al mese

L’offerta è attivabile e personalizzabile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono Sky c’è la possibilità di arricchire e personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze. L’attivazione è legata alla verifica della copertura della fibra, andando a inserire l’indirizzo di casa.