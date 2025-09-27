 Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni
Con l'offerta combinata di Sky è possibile accedere alla fibra ottica di Sky Wifi e a un'offerta TV con condizioni molto vantaggiose.
Con l'offerta combinata di Sky è possibile accedere alla fibra ottica di Sky Wifi e a un'offerta TV con condizioni molto vantaggiose.

La promozione combinata che unisce Sky Wifi, per la fibra ottica a casa, e un’offerta TV di Sky rappresenta un’occasione da cogliere al volo. In questo modo, infatti, è possibile ridurre il costo della fibra ottica a 20,90 euro al mese.

Tra le opzioni da considerare per quanto riguarda l’offerta TV troviamo il bundle Sky TV + Sky Sport con un costo di 14,90 euro al mese oppure Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio con un costo di 22,90 euro al mese.

L’offerta è valida per i primi 18 mesi e non prevede vincoli di permanenza successivamente. Il costo di attivazione è di 19 euro. L’abbonamento TV è personalizzabile con l’aggiunta di Sky Cinema (+10 euro al mese), Netflix (a partire da +5 euro al mese) e altre opzioni.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Sky, qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Sky

Le offerte disponibili

Con la promozione combinata è possibile accedere a Sky Wifi, sfruttando una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC. Il costo (in caso di attivazione contestuale di un’offerta TV) è di 20,90 euro al mese.

Per quanto riguarda l’offerta TV è possibile scegliere tra:

  • Sky TV + Sky Sport al costo di 14,090 euro al mese
  • Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio al costo di 22,90 euro al mese

Tutti gli abbonamenti includono sempre la possibilità di sfruttare Sky Go per vedere i contenuti da smartphone, tablet e computer.

In aggiunta ci sono opzioni come:

  • Netflix: +5 euro al mese
  • Sky Cinema: + 10 euro al mese

L’offerta è attivabile e personalizzabile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che scelgono Sky c’è la possibilità di arricchire e personalizzare l’offerta in base alle proprie esigenze. L’attivazione è legata alla verifica della copertura della fibra, andando a inserire l’indirizzo di casa.

Accedi qui all’offerta di Sky

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 set 2025

Davide Raia
27 set 2025
