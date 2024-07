Sky Wifi con il pacchetto TV e Sport in super offerta a 39,90€ al mese

Sul sito ufficiale Sky è online una nuova super offerta che include il servizio Internet Sky Wifi e i pacchetti TV con la televisione e lo sport di Sky. Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere Sky Wifi con Sky TV e Sky Sport al prezzo scontato di 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro, per un risparmio complessivo di oltre 750 euro in un anno e mezzo.

Prima di sottoscrivere l’offerta, assicurati che il tuo comune sia raggiunto da Sky Wifi completando la verifica della copertura tramite questa pagina del sito Sky (premi sul tasto blu Verifica Copertura).

La nuova super offerta con Sky Wifi protagonista

Sky Wifi è il servizio di connettività Internet della pay-tv inglese. Offre la fibra FTTH e FTTC, a seconda del proprio comune di appartenenza, per navigare alla massima velocità possibile. Inclusi nell’offerta anche il modem Sky Wifi Hub e l’opzione Wifi Sicuro, un servizio progettato per mantenere al sicuro la rete domestica.

A questo si aggiunge l’intrattenimento di Sky TV, con show, serie internazionali, produzioni Original e documentari al centro dell’offerta. Tra i programmi cult per tutta la famiglia si annoverano titoli quali MasterChef, 4 Ristoranti, Cucine da incubo, 4 Hotel, X-Factor e Pechino Express.

Infine, gli appassionati sportivi possono beneficiare del pacchetto Sky Sport, che include tutta la Formula 1 e la MotoGP, nonché l’intera stagione ATP e WTA del tennis (più Australian Open, Roland Garros e Wimbledon), con in più il basket, il rugby, il golf e le grandi coppe europee (185 partite su 203 a stagione in esclusiva della nuova Champions League, più Europa League e Conference League).

L’offerta di Sky è disponibile su questa pagina del sito ufficiale sky.it.