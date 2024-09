Sky WiFi con Sky TV+ Sport: super prezzo per l'offerta combinata

La nuova offerta combinata di Sky è la soluzione giusta per poter unire la connessione Internet casa con l’intrattenimento domestico offerto dalla Pay TV. Con un costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi, infatti, è possibile accedere alla connessione Internet casa di Sky WiFi oltre che ai pacchetti Sky TV e Sky Sport. Nel prezzo è inclusa anche l’opzione Sky Ultra HD oltre che la possibilità di utilizzare Sky Go.

Si tratta di un’offerta davvero conveniente che permette di abbattere il costo dei servizi Sky, con un risparmio notevole nel lungo periodo e nessun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Sky WiFi + TV: l’offerta è imperdibile

Il bundle proposto da Sky include:

un abbonamento a Sky WiFi con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH e la linea telefonica fissa; il modem Wi-Fi è incluso

con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH e la linea telefonica fissa; il modem Wi-Fi è incluso i pacchetti Sky TV, con tutto l’intrattenimento proposto da Sky e le serie TV in programmazione, e Sky Sport, con la Champions League, la Formula 1 e molto altro ancora; l’abbonamento è personalizzabile: è possibile, infatti, aggiungere altri pacchetti, come Sky Cinema e Sky Calcio, andando ad arricchire i contenuti dell’offerta proposta da Sky

Il costo complessivo dell’offerta è di 39,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Per accedere subito alla promozione è possibile premere sul box qui di sotto e poi completare la verifica della copertura (inserendo l’indirizzo di casa per verificare la disponibilità della fibra ottica o della fibra mista rame di Sky).

