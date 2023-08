Sky WiFi ora costa meno: fibra illimitata a un ottimo prezzo

Sky WiFi conviene sempre di più. Chi è alla ricerca di una connessione in fibra ottica stabile e veloce in tutta la casa può ora puntare su un’offerta completa e conveniente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è ora possibile attivare Sky WiFi al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 12 mesi (senza vincoli di permanenza successivamente).

L’offerta include il modem Sky Wifi Hub, vero e proprio punto di riferimento della rete domestica e in grado di garantire una connessione senza fili veloce in tutta la casa. La promozione prevede un contributo di attivazione di 29 euro per l’accesso alla fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit in download.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto che vi permetterà di raggiungere il sito ufficiale Sky.

Sky WiFi in offerta a prezzo ridotto: è la fibra ottica da attivare

Con Sky WiFi è possibile attivare una promozione con:

linea telefonica con chiamate a consumo e possibilità di aggiungere le chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega; la connessione avviene utilizzando la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente

modem Sky WiFi Hub incluso gratuitamente

L’abbonamento proposto da Sky presenta un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese, senza vincoli di permanenza). C’è un contributo di attivazione di 29 euro.

Oltre al costo ridotto, l’offerta proposta da Sky si differenza dalle altre alternative disponibili sul mercato per la grande attenzione posta alla rete WiFi, sia in termini di prestazione e copertura che di sicurezza e ottimizzazione della connessione per tutte le condizioni di utilizzo.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto e poi scegliere l’opzione Verifica e acquista, inserire l’indirizzo di attivazione e completare una breve procedura guidata per la sottoscrizione del contratto. La promozione è disponibile per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.