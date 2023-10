Sky WiFi: Promo ONLINE con 0€ di attivazione

Sky WiFi è sicuramente una garanzia se si vuole avere una promozione per internet a casa con prezzi chiari e prestazioni molto affidabili. In queste ore, inoltre, c’è la possibilità di passare al Wi-Fi di SKy o richiedere una nuova linea senza sostenere alcun costo. Il contributo di attivazione per il primo allaccio è completamente gratuita in esclusiva ONLINE.

Il prezzo richiesto pari a 24,90 euro mensili è valido per 12 mesi. Dopo il primo anno, il canone aumenta a 29,90 euro. Con questo gestore inoltre disdici quando vuoi corrispondendo una mensilità.

Sky WiFi: i dettagli

La Fibra100% di Sky è disponibile in FTTC o FTTH con prestazioni di velocità differenti. In Fiber to The Home, ad esempio, la velocità massima in download è pari a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. In Fibra misto rame, invece, il download può arrivare a toccare i 200 Mbps, mentre, in upload può arrivare a 20 Mbps.

Inoltre, è compreso nel prezzo in comodato d’uso il Wifi Hub con Wifi Sferico. Questo modem ha 8 antenne, 4 su frequenza a 2.4 Ghz e 4 a 5 Ghz e sfrutta quindi la tecnologia MIMO. Questo fa si che la copertura del segnale arrivi in ogni angolo della vostra abitazione. La Fibra di Sky è anche ottimizzata per la visione di streaming e per giocare online.

Per i primi 12 mesi, troviamo compreso nel prezzo il pacchetto Voce Unlimited che ti permette di chiamare numeri fissi e mobili in tutta Italia senza limiti e senza scatti alla risposta. A partire dal tredicesimo mese, il canone dell’opzione ha un costo di 5 euro al mese salvo disattivazione.

Costi ed altro

Il prezzo richiesto ogni mese è pari a 24,90 euro mensili per 1 anno. Il contributo di attivazione è scontato a 0 euro solo ONLINE.

