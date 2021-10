Sky WiFi e Sky Sport insieme in offerta ad un super prezzo

Sky ha recentemente lanciato il suo servizio proprietario relativo alla connettività a casa, andando a stringere accordi con i principali operatori per le strutture FTTC e con Open Fiber per l'installazione di collegamenti FTTH. È possibile insomma utilizzare i servizi di telefonia e internet nello stesso modo degli altri operatori. A tal proposito è attualmente attiva un'offerta molto interessante per chi vuole vedere Sky TV e Sky WiFi, andando a coprire TV e connettività di casa in un solo abbonamento.

Le prestazioni e i servizi erogati, avendo a che fare con la stessa infrastruttura, sono uguali rispetto agli altri operatori, con la differenza che in questo caso le offerte sono molto concorrenziali e propongono tariffe conveniente. Suggeriamo dunque di fare una simulazione della copertura all'interno della pagina apposita. Inoltre solo online c'è la possibilità di cambiare operatore e attivare una linea senza costi di attivazione.

Conveniente con offerte esclusive solo online

Come sempre conviene fare una sottoscrizione direttamente da sè online per ottenere delle tariffe migliori di quelle che spesso arrivano dai call center o da chi cerca di vendere il servizio in forma di newsletter o telefonando direttamente. La promo attuale dunque propone diverse opzioni.

La sottoscrizione dell'abbonamento internet è la costante, e poi è possibile modellare l'offerta in base alle proprie necessità andando ad aggiungere le chiamate illimitate e i pacchetti di Sky TV che interessano di più.

Il suggerimento va per Sky WiFi, Sky TV, Sky HD e Sky Sport. Un pacchetto completo che permette di vedere molti eventi sportivi, tra cui Formula 1, Moto GP, Champions League, Europa League, i principali tornei di tennis di livello internazionale e molto altro ancora, il tutto con l'intrattenimento di Sky e i vari canali tematici.

Un'ottima offerta per avere anche una sola bolletta per questo tipo di utenza a prezzi scontati.