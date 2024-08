Skype migliora: le novità dell'ultimo aggiornamento

Con un po’ di sorpresa, Microsoft è tornata a dedicare tempo e risorse a Skype, software ancora oggi utilizzato per chat, chiamate e videochiamate anche nell’ambito professionale, nonostante le tante alternative (più evolute in circolazione). Dopo l’update annunciato nelle scorse settimane che toglie di mezzo le pubblicità, ne arriva un altro che porta con sé diversi miglioramenti.

Il changelog di Skype 8.127.76.102

Vale la pena riportare il changelog della versione 8.127.76.102 appena rilasciata da Microsoft agli utenti che partecipano al programma Insider. Eccolo in forma tradotta.

Miglioramenti per prestazioni e affidabilità del nostro database system. Progettato per ridurre il carico di lavoro sul processore del tuo dispositivo mobile e per rendere l’esperienza di Skype più fluida e più affidabile.

Risolto un problema di autorizzazioni su iPad. Il messaggio relativo alle autorizzazioni audio e video riapparirà correttamente dopo aver disattivato i permessi, garantendo una configurazione della chiamata priva di problemi.

Corretto l’allineamento dei pulsanti nella scheda Chiamate su Mac. Il pulsante delle opzioni di chiamata ora mantiene una posizione uniforme quando l’effetto hover è attivo, migliorando l’usabilità.

Eliminati gli spazi larghi tra i contatti nella modalità Compatta su mobile. I contatti sono ora visualizzati in modo coerente, rendendo la navigazione più efficiente.

Rimozza l’opzione per la visibilità della chiamata dalla chat di Copilot su iOS. L’opzione di chiamata non è più visibile effettuando uno swipe verso sinistra nella chat di Copilot, garantendo il comportamento atteso.

Corretta la selezione del territorio per le azioni di attivazione e disattivazione dei canali. Quando si inizia o si smette di seguire un canale, ora viene applicato il territorio corretto, prevenendo errori che accadevano agendo su canali relativi ad altri paesi.

Come sempre accade in questi casi, l’aggiornamento verrà ora sottoposto a una fase di test e, in caso di feedback positivi, sarà reso disponibile anche per la release finale del software.