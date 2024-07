Skype senza pubblicità (grazie Microsoft)

Niente pubblicità e interfaccia più pulita: Microsoft ha deciso di ascoltare i feedback (le lamentele) degli utenti di Skype, riportando l’applicazione a qualcosa di più simile alla sua forma originale. Un aggiornamento appena rilasciato, sotto forma di anteprima come parte del programma Insider, elimina le pubblicità, sia dalle chat sia dalla sezione Canali che permette di iscriversi ai feed dei siti di informazione.

Via le pubblicità da Skype

La conferma del cambiamento arriva dal changelog ufficiale, pubblicato dalla software house e dedicato alla build 8.125 in fase di distribuzione.

Siamo entusiasti di annunciare che ora Skype è libero dalle pubblicità! Il nostro ultimo aggiornamento rimuove tutte le pubblicità dai Canali di Skype e dall’intera piattaforma di Skype, assicurando un’esperienza più fluida, ordinata e piacevole.

L’eliminazione delle inserzioni pubblicitarie arriverà a interessare tutte le piattaforme ovvero Windows, macOS, Linux e dispositivi mobile.

Una fonte interna al team di Microsoft al lavoro sull’applicazione ha ben sintetizzato, attraverso le pagine del sito Windows Latest, qual è l’obiettivo di questo cambiamento.

Microsoft vuole che le persone si innamorino di nuovo di Skype.

La software house è dunque consapevole di come le novità introdotte negli ultimi anni e la direzione intrapresa abbiano fatto storcere il naso a molti. Gran parte delle modifiche apportate è legata al fatto di aver eletto Teams ad applicazione predefinita per la comunicazione in ambito professionale.

Migliora l’IA generativa per le immagini

In linea con il trend dell’industria e in modo quasi inevitabile, Microsoft ha migliorato lo strumento di IA generativa presente in Skype e che permette di creare immagini partendo da un prompt testuale (text-to-image), direttamente dalle chat. Il modello impiegato è DALL·E 3 di OpenAI, come nel caso di Designer.

Un’altra novità è quella rappresentata dall’integrazione del supporto a OneAuth per semplificare l’autenticazione sui dispositivi iOS (su Android era già presente). A questo si aggiungono un paio di bugfix relativi all’impossibilità di inviare file quando connessi alle reti 5G e di rispondere alle chiamate.