Microsoft Designer: app e integrazione con Foto

Microsoft ha annunciato la disponibilità dell’app Designer per Android, iOS e Windows. Il servizio era già accessibile tramite web, Edge e Copilot in Word e PowerPoint. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato una nuova versione dell’app Foto per gli Insider con una stretta integrazione di Designer. In entrambi i casi è supportata anche la lingua italiana.

Designer per Android, iOS, Windows e Foto

L’app Designer era disponibile in versione preliminare da quasi un anno. Microsoft ha ora rilasciato la versione stabile. Occorre solo un account Microsoft personale. Il servizio consente di utilizzare modelli per creare immagini personalizzate, adesivi, biglietti di auguri, inviti e altro. Può sfruttare l’intelligenza artificiale per modificare le immagini, cambiare stile e creare collage.

Designer offre inoltre la possibilità di modificare e rimuovere sfondi, eliminare persone o oggetti dalle immagini, aggiungere testo e marchi. Gli utenti possono generare immagini con un prompt testuale e utilizzare numerosi modelli per creare biglietti di auguri, post sui social media, icone, pagine di libri da colorare e altro. L’app consente anche di creare avatar, sticker, emoji, clip art e sfondi.

Designer era già disponibile nell’app Foto, ma le immagini venivano caricate nell’interfaccia web. Con la versione 2024.11070.12001.0 o successive (solo per gli iscritti al programma Insider di Windows 11) non è necessario lasciare l’app. Gli utenti riceveranno 15 boost al giorno per velocizzare la creazione e la modifica delle immagini. Gli abbonati a Copilot Pro avranno invece 100 boost al giorno.