Skype si aggiorna e ora puoi fare lo zoom

Giusto in tempo per le riunioni tra colleghi o le videochiamate tra parenti in cui scambiarsi gli auguri di Natale e di buon anno, la software house di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento destinato a Skype: introduce una nuova funzionalità che tornerà utile a coloro spesso alle prese con schermi troppo piccoli, quella per attivare uno zoom e ingrandire così una porzione specifica dello schermo condiviso da altri.

Sei in una riunione e qualcuno condivide il suo schermo per mostrare qualcosa. Tutti annuiscono, ma tu stai strizzando gli occhi verso il display, cercando di leggere il testo a cui fa riferimento. È davvero troppo piccolo!

Un passo in avanti per le riunioni su Skype

Una novità di certo non rivoluzionaria, ma importante per non perdere il filo del discorso durante una presentazione o un meeting. La fruizione è resa il più semplice possibile: non bisogna far altro che premere il tasto “Ctrl” (o “Command” sui Mac) e “+” oppure agire sulla rotella del mouse. In alternativa è possibile ricorrere al touchpad dei laptop o ai pulsanti visibili nello screenshot qui sotto.

La novità si trova attualmente in fase di rollout e dovrebbe essere visibile a tutti gli utenti di Skype in seguito alla ricezione dell'aggiornamento.

Negli ultimi mesi, il software ha ricevuto alcuni update che hanno introdotto diverse funzionalità ereditate da Teams, a testimonianza di come Microsoft non abbia alcuna intenzione di abbandonarlo. A fine novembre, il gruppo di Redmond è intervenuto anche sull'interfaccia, apportando alcune modifiche al layout in modo da renderlo più coerente con lo stile del nuovo sistema operativo Windows 11.