Skype col vestito nuovo: la UI in stile Windows 11

Che il gruppo di Redmond stia ormai da tempo puntando sempre più su Teams come piattaforma per la comunicazione da remoto è cosa nota, ma la software house non ha alcuna intenzione di abbandonare Skype, come ribadito in più occasioni. L'ennesima conferma giunge in questi giorni con il rilascio dell'aggiornamento che porta il client alla versione 8.78, introducendo alcune novità che vale la pena segnalare.

Le novità di Skype con l'aggiornamento 8.78

Sono interessate dall'update tutte le incarnazioni del servizio: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS e Web. Su computer ciò che balza all'occhio è un parziale restyling dell'interfaccia che ora risulta più coerente con alcune linee guida di Windows 11, come si nota ad esempio dalla presenza degli angoli arrotondati. Su mobile ci sono inoltre una barra di ricerca riprogettata e la possibilità di mostrare le notifiche nella parte inferiore del display.

Il changelog ufficiale condiviso da Microsoft per le versioni desktop cita poi nuovi controlli dedicati alla condivisione dello schermo, ritocchi al layout nelle chat e nelle chiamate audio/video. Corretti infine alcuni bug che emersi nelle release precedenti.