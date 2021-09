Microsoft aggiorna Skype: nuovo design moderno

Anche se Teams è diventato il servizio preferito dagli utenti per i meeting (tanto da essere integrato in Windows 11), Microsoft non ha abbandonato Skype, come dimostra il nuovo design sviluppato sulla base dei feedback ricevuti. Il restyling dell'app e le nuove funzionalità saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi.

Microsoft Skype: tutte le novità in arrivo

Le novità più importanti riguardano la funzionalità Call Stage, il nome scelto da Microsoft per le videochiamate. Tutti i partecipanti sono mostrati nella finestra principale, anche quelli che non hanno un feed video. È possibile scegliere vari layout, tra cui Together Mode, visualizzare solo i partecipanti con video e impostare uno sfondo (anche animato) per quelli “audio-only” (invece dello sfondo grigio).

Microsoft ha apportato diverse modifiche all'interfaccia. L'intestazione della chat include ora l'avatar dell'utente, lo stato, la disponibilità e i pulsanti per ricerca, galleria, videochiamata, chiamata vocale e creazione gruppo. Sono disponibili inoltre nuovi temi con colori e gradienti.

L'azienda di Redmond ha aggiornato inoltre la funzionalità Meet Now (Riunione immediata) che permette di partecipare alla videochiamata senza installare Skype. Ora gli invitati vedranno nome e avatar di chi ha avviato la chiamata. Il servizio supporterà tutti i browser (ma stranamente nel post non è presente l'icona di Firefox).

La versione per Android e iOS consente di utilizzate Office Lens per condividere documenti, lavagne o biglietti da visita. La funzionalità TwinCam permette invece di unire due flussi video catturati da due dispositivi differenti (computer e smartphone).

Gli utenti possono personalizzare i suoni di notifica e sfruttare il nuovo pannello delle reazioni. Non mancano infine i miglioramenti prestazionali: +30% su desktop e +2.000% su Android. Le novità sono disponibili per gli iscritti al programma Skype Insider. Non è noto quando verranno rilasciate per tutti.