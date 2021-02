Oggi il gruppo di Redmond ha dato il via al rilascio di un aggiornamento destinato alla versione di anteprima di Skype, quella riservata agli Insider, portandola alla release 8.69.76.49. Il cambiamento più importante reso noto dal changelog è quello che riguarda l’adozione del framework open source Electron 11 (disponibile a partire dal novembre scorso) che ha permesso a Microsoft di migliorare prestazioni e stabilità.

Aggiornamento a Electron 11 per migliorare le performance generali e correggere alcuni bug causati dalle edizioni precedenti.

Skype: passi in avanti per la release Insider

Un’altra novità degna di nota è quella che inserisce una piccola icona sopra quelle delle chat di gruppo per indicare chi ha scritto l’ultimo messaggio. Un’aggiunta che può ad ogni modo essere disabilitata semplicemente agendo su un’opzione all’interno delle impostazioni. L’update introduce inoltre su iOS la possibilità di acquistare un numero Skype, riservata però in questo momento solo agli utenti che si trovano negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Rimanendo in tema iOS, la software house ha migliorato la gestione delle notifiche, mentre su Windows è stato ottimizzata la fase di avvio.

Ancora, l’aggiornamento porta con sé alcuni bugfix relativi ad anomalie manifestate durante l’utilizzo sui computer Mac con sistema operativo macOS Big Sur, relative alla visualizzazione dell’icona sulla barra delle applicazioni e al conteggio del credito residuo.

Chi desidera partecipare al programma Insider di Skype e contribuire così alla fase di sviluppo portata avanti da Microsoft può farlo scaricando il client dal sito ufficiale.