Nel corso dell’estate Microsoft ha portato su Teams una funzionalità inedita chiamata Together Mode (Modalità Insieme) che consente a chi partecipa a una videoconferenza di presenziare nello stesso ambiente virtuale pur essendo tutti connessi da remoto. La caratteristica debutta ora anche su Skype, per ovvi motivi con una declinazione meno business e più consumer.

Skype 8.67: disponibile la Together Mode di Teams

Questo grazie all’aggiornamento 8.67 già in fase di distribuzione. Il changelog pubblicato dal gruppo di Redmond sulle pagine del supporto ufficiale in merito a Windows, macOS e Linux fa esplicito riferimento alla novità. Riportiamo il passaggio in forma tradotta.

Abbiamo introdotto la Together Mode per offrire a ognuno nella vostra chiamata il migliore posto in casa.

Per le edizioni desktop del software ci sono anche la possibilità di aggiungere qualcuno a una chiamata in corso attraverso il suo numero di telefono o l’account e l’arrivo di nuovi sfondi personalizzati. Viene inoltre completato il rollout di Meet Now (Riunione Immediata) ora presente in Windows 10 e fa capolino la Large Grid Mode, un’interfaccia a griglia per mostrare tutti i partecipanti a un incontro in contemporanea. A questo si aggiunge l’immancabile elenco di bugfix e miglioramenti per la stabilità.

Dando invece uno sguardo alle applicazioni mobile di Skype, quella Android si arricchisce del supporto alle funzionalità Chat Bubbles, Priority Conversations, Conversation Space e i dispositivi della linea Amazon Kindle Fire hanno ora accesso a una versione aggiornata. Il team al lavoro su Skype ringrazie e saluta la community di utenti, rimandando al prossimo anno per ulteriori update.