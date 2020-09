Personalizza le tue reazioni nelle chat di Skype

Il debutto della versione 8.64 di Skype porta con sé una feature che interviene su una modalità di interazione dallo stile marcatamente social: quella legata alle reazioni che è possibile attribuire ai messaggi nelle chat. In altre parole, le faccine che consentono di esprimere apprezzamento, dissenso e così via rispetto a quanto scritto dagli altri utenti. Ora è possibile personalizzare quelle mostrate dal box che si apre per il loro inserimento rapido.

Skype 8.64: scegli le tue reazioni

Tutto ciò che bisogna fare è un click (o tap nelle applicazioni mobile) sull’icona a forma di ingranaggio che compare dopo aver selezionato il box per l’invio di una reaction.

Ci si troverà così di fronte alla finestra “Personalizza reazioni”: nella parte superiore quelle mostrate da lì in poi per l’invio rapido, sotto quelle messe a disposizione dal software.

Non appena conclusa la selezione si avrà accesso al nuovo elenco con un solo click nelle chat.

A coloro che non sono soliti affidarsi a emoji e reazioni per interagire con gli altri interesserà più sapere che l’update di Skype alla versione 8.64 (già in fase di rollout) porta con sé anche un elenco di bugfix e miglioramenti di vario genere: dalla gestione delle scorciatoie da tastiera alla condivisione dei contenuti nella versione iOS.

Ricordiamo infine che Skype e Teams, seppur continuando a costituire prodotti dalla natura differente, sono destinati in futuro a un’interoperabilità maggiore come confermato nuovamente nei mesi scorsi da Microsoft: la distinzione tra servizio consumer e piattaforma business è dunque destinata a sfumare progressivamente.