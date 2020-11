È tempo di aggiornamenti per Skype. Da Microsoft il rollout dell’aggiornamento che porta il software alla versione 8.66 con un changelog piuttosto stringato, ma una novità di rilievo: la possibilità di coinvolgere fino a 100 partecipanti in una chiamata. A questo si aggiunge l’immancabile elenco di fix e miglioramenti alla stabilità.

Skype 8.66: le novità dell’aggiornamento

I bug corretti riguardano la mancata comparsa dei nuovi messaggi in cima alla lista delle conversazioni, un’anomalia che provoca il ritorno automatico all’inglese come lingua dell’interfaccia nonostante le preferenze specificate dall’utente, il crash dell’applicazione Android in fase di logout, intoppi nel caricamento o download dei file e la sparizione dei contatti preferiti dalla rubrica su Windows. L’update è già in fase di distribuzione e per molti dovrebbe già essere stato installato: per verificarlo, su piattaforme desktop, è a sufficiente accedere alla sezione “Impostazioni” del client e poi selezionare la voce “Guida e feedback”. Ci si troverà di fronte a una schermata di questo tipo.

Skype è al centro di una nuova funzionalità introdotta da Microsoft nel sistema operativo Windows 10: si chiama Meet Now o Riunione Immediata in italiano e permette di avviare una videochiamata (oppure unirsi a una organizzata da altri) in pochi e semplici click, senza dover scaricare alcun software aggiuntivo né creare account o eseguire login.