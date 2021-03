Tra le realtà che più hanno beneficiato nell’ultimo periodo dell’adozione su larga scala dello smart working c’è sicuramente Slack, che oggi introduce un nuovo strumento per la comunicazione, realizzato tenendo conto tra le altre cose delle modalità di collaborazione da remoto. Si tratta della possibilità di scambiare messaggi diretti con chiunque, anche all’esterno della propria azienda, andando così a espandere il raggio d’azione di Connect lanciato lo scorso anno.

Messaggi diretti a chiunque con Slack Connect

Si tratta in estrema sintesi di un tool che consente di interagire con qualsiasi altro utente in possesso di un account Slack, anche se non appartenente alla stessa organizzazione. Queste le due principali funzionalità descritte sul blog in sede di annuncio:

possibilità di connettersi in modo rapido e sicuro con persone esterne all’organizzazione, attraverso i messaggi diretti di Slack Connect;

possibilità di riunire diverse organizzazioni creando una rete aziendale privata con directory unificate, individuazione dei canali e altro ancora.

La seconda delle due caratteristiche arriverà entro l’anno. L’obiettivo è quello di semplificare lo scambio di informazioni, ad esempio, con partner, clienti e fornitori, senza dover passare dalle tradizionali email che come ben noto Slack considera ormai obsolete.

Il percorso evolutivo del servizio lo ha portato lo scorso anno a implementare anche una funzionalità dall’ispirazione social: Asynchronous Video. Permette di registrare e scambiare (in forma asincrona) con i colleghi brevi filmati molto simili alle storie, ma che a differenza di queste non scompaiono automaticamente dopo 24 ore dalla pubblicazione.

All’inizio di dicembre Salesforce ha annunciato l’acquisizione della società a fronte di un investimento monstre quantificato economicamente in 27,7 miliardi di dollari.