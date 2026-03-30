Niente più slide da zero: l'AI di Adobe Express fa tutto per te

Segnaliamo il debutto in Italia per la nuova funzionalità di Adobe Express che permette agli utenti di generare presentazioni da idee e documenti, ovviamente facendo leva sull’intelligenza artificiale. Non c’è bisogno nemmeno di curare il design, ci pensa il software. L’approccio adottato per il rollout è progressivo e graduale, oggi arriva nel nostro paese.

L’AI di Adobe Express genera presentazioni al posto tuo

Ad esempio, è possibile iniziare con un prompt descrittivo oppure caricare contenuti come file PDF, Word o PowerPoint, lasciando che sia poi l’AI a occuparsi del processo di creazione. In poco tempo viene mostrata una bozza con slide personalizzabili ed è possibile intervenire con facilità su immagini, layout e grafiche.

Adobe permette inoltre di accedere a un’ampia libreria di modelli e risorse con template professionali pensati ad esempio per pitch deck, proposte aziendali, presentazioni di marketing e altro. In ogni caso, è prevista la possibilità di aggiungere o rimuovere elementi, come foto, video, grafici e infografiche, applicare combinazioni di colori, font e brand kit, oltre che di collaborare con altri in tempo reale. Una volta concluso, il risultato può essere scaricato o condiviso nei formati tradizionali PDF o PPT oppure visualizzato direttamente in Adobe Express.

La novità si aggiunge a quelle che hanno già interessato Acrobat Studio, con un focus sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale su cui la software house sta investendo molto. Lo dimostrano, tra le altre cose, gli ultimi annunci per Photoshop e Firefly.

Anche in questo caso, si tratta di una funzione che fa risparmiare tempo (ma non lavorare meno) e assottiglia ulteriormente il gap tra gli addetti ai lavori che hanno acquisito le skill nel corso del tempo e chi invece non ha mai sviluppato certe competenze, ma che ora si trova tra le mani strumenti di editing molto potenti e in grado di creare al posto loro.