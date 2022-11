Smantellata pirateria audiovisiva sui contenuti Prime Video, DAZN e Sky

La più grande rete di pirateria audiovisiva italiana è stata smantellata. Su tutto il territorio è stata disposta dalla Procura regionale di Catania una vasta operazione di polizia contro la pirateria.

I vari centri operativi per la sicurezza informatica della polizia postale hanno effettuato perquisizioni e arresti di membri appartenenti a bande criminali transnazionali.

Denominata “Gotha”, l’operazione è riuscita a far luce sul 70% dello streaming illegale italiano, il quale coinvolge circa 900.000 utenti, con profitti che sfiorano il milione di euro al mese.

Le persone indagate a vario titolo sono più di 70, tutte con finalità di distribuire agli utenti, sia in Italia che all’estero, palinsesti live e contenuti on demand protetti dai diritti televisivi.

Questi contenuti sono di proprietà di piattaforme televisive e di streaming, come Amazon Prime Video, DAZN, Netflix e Sky.

La distribuzione di contenuti live e on demand avveniva tramite il sistema delle IPTV illegali, che hanno generato profitti da capogiro.

La pirateria audiovisiva è un reato penale, meglio abbonarsi legalmente

Queste condotte illecite durano ormai da tempo, con le forze di polizia e la magistratura impegnate spesso a smantellarle.

La pirateria audiovisiva è un reato perseguibile penalmente, e non soltanto per chi la distribuisce, ma anche chi ne usufruisce.

Meglio abbonarsi legalmente alle varie piattaforme di streaming piuttosto che rischiare qualche anno di galera o una multa salatissima.

Amazon Prime Video, ad esempio, mette a disposizione tantissimi contenuti gratuitamente per 30 giorni. In questo periodo si possono guardare film e serie TV di successo e la migliore partita di Champions League del mercoledì in diretta.

Inoltre si può anche approfittare delle consegne illimitate in 1 giorno su circa 2 milioni di articoli, senza pagare costi aggiuntivi.

Tutti i titoli offerti possono essere visionati offline con l’app Prime Video, che è disponibili per iPhone, iPad, tablet Fire e dispositivi Android.

Per usufruire della prova gratuita di 30 giorni basta accedere in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.